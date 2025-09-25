Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Blair House çalışanları ile hatıra fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Wahington'da konakladığı Blair House'ta çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı ile eşi Emine Erdoğan, 'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'ın karşısında bulunan ve devlet başkanlarının konakladığı Blair House'ta çalışanlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blair House'ın anı defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, daha sonra Blair House'ta çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

