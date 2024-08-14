Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e BMGK yanıtı

BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika'nın Konsey'deki temsiliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Konsey'de Afrika'nın temsil edildiği bir reforma acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Guterres, "1945'ten bu yana BMGK küresel barış ve güvenliğin temelini oluşturmaktadır ancak temelindeki çatlaklar göz ardı edilemeyecek kadar büyük hale gelmektedir." ifadesini kullandı.



Konsey'in "İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından tasarlandığını ve o dönemin güç yapılarını yansıttığını" kaydeden Guterres, 1945'ten beri dünyanın önemli ölçüde değiştiğini ve Konsey'in yapısının buna "ayak uyduramadığını" söyledi.



Guterres, 1945'te, şu anki Afrika ülkelerinin çoğunun sömürge yönetimi altında olduğunu ve uluslararası konularda söz hakkının olmadığını hatırlatarak "Dünya'nın önde gelen barış ve güvenlik organında, 1 milyarı aşan nüfusa sahip bir kıta olan Afrika'nın daimi olarak temsil edilmemesini kabul edemeyiz." diye konuştu.



Afrika'nın küresel barış ve güvenlikteki rolünün önemini vurgulayan Guterres, "Afrika, Güvenlik Konseyi'nden uluslararası finans kuruluşlarına kadar küresel yönetişim yapılarında yeterince temsil edilmemekle birlikte, bu yapıların ele almak üzere tasarlandığı zorluklarda fazlasıyla temsil edilmektedir." dedi.

ERDOĞAN'DAN GUTERRES'E SOSYAL MEDYADAN YANIT



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guterres'in konuyla ilgili paylaşımına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.



Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir.

Afrika kıtasının ve tüm Afrikalı kardeşlerimizin de bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmelidir. Dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden; küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur.

Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak “Dünya 5’ten Büyüktür” demeyi, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye olarak, adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi’nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"