Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye İsrail tepkisi: Katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumu ABD'nin New York kentinde toplandı.

Toplantıda ilk konuşmayı ABD Başkanı Joe Biden yaptı. ABD Başkanı olarak son kez BM'de konuşan Biden, İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısı yaptı.

Biden'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap etti. Erdoğan'ın gündeminde İsrail saldırıları vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, "Dost ve kardeş Filistin’in temsilcisini üye ülkeler arasında hak ettiği yerde görmekten mutluluk duyuyorum. Filistin’i tanımayan devletleri de bir an önce tanımaya davet ediyorum" cümleleriyle başladı.

Genel Kurul'a, "Gerilimin tam kalbinde yer alan bir ülke lideri olarak sesleniyorum" diyen Erdoğan, BM'nin milyonlarca insanın hayatını kaybettiği savaşlar sonası uluslararası barışı korumak için kurulduğunu söyledi.

"GAZZE ÇOCUK VE KADIN MEZARLIĞINA DÖNÜŞTÜ"

Erdoğan, şöyle devam etti: "BM işlevsiz ve hantal bir yapıya dönüşüyor. 'Dünya beşten büyüktür' şiarının temsil ettiği değerlere daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bunun en önemli örneği Gazze’de yaşanıyor. 41 bin insan acımasız şekilde hayattan koparıldı. Savaşta dahi dokunulmaması gereken 820 camiyi, 3 kiliseyi, onlarca hastaneyi vurdular. BM kürsüsünden tüm dünyaya utanmadan meydan okudular."

İsrail’in hapishanelerinin tolama kampına dönüştüğünü belirten Erdoğan, "Hapishanelerden sızan görüntüler nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seslenerek, şunları söyledi:

"Ey BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırmının önüne geçmek için ne bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını hiçe sayan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail’e kayıtsız şartsız destek verenler, bu utancı daha ne kadar yaşayacaksınız?

FİLİSTİN HALKININ DİRENİŞİ ONURLUDUR, KAHRAMANCADIR"

İsrail yönetiminin temel insan haklarını hiçe sayarak Filistin halkına etnik temizlik ve apaçık bir soykırım uyguladığını, topraklarını işgal ettiğini dile getiren Erdoğan, "Filistinliler ise son derece haklı biçimde meşru direniş hakkını kullanmaktadır. Filistin halkının, topraklarını işgal edenlere karşı direnişi asildir, onurludur, kahramancadır. Canları pahasına vatanlarını savunan Filistinli kardeşlerimi yürekten selamlıyorum" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı, "Saldırıların tek nedeni bir avuç ülkenin İsrail’e olan desteğidir. Bu katliama açıkça ortak oluyorlar" dedi.

Çıkmaza giren ateşkes görüşmelerine de değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Mayıs ayından beri gidip gelen bir kağıt var. Hamas defalarca ateşkesi kabul etti ama İsrail hükümeti sürekli bir bahane bularak, müzakere ettiği muhtabını kalleşçe öldürererek barış istemediğini gösterdi."