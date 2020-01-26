Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de vize açıklaması

Resmi ziyaret için Cezayir'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Libya konusunda müştereken atılabilecek adımlar ve işbirliği imkanları üzerinde durduklarını bildirdi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye Cezayir'in müreffeh geleceğine yürekten inanmaktadır. Cezayir'in güvenliğini bekasını bizimkinden aykırı düşünmüyoruz. Ülkemiz ve Cezayir arasındaki geçmişi 5 asra dayanan ortak tarih bağlarından güç alarak ikili işbirliğimizi her alanda daha ileriyi taşımak amacındayız. Görüşmelerimizin siyasi askeri güvenlik boyutu vardı.

Cezayir ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik. Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir. Aramızdaki ilişkileri kazan-kazan esasına dayalı olarak bu adımları atıyoruz. Türk ve Cezayirli iş adamlarını yeni ortaklıklar kurmaları doğrultusunda teşvik ediyoruz. Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye'ye seyahatlerini kolaylaştırıyoruz. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık.

Libya'daki gelişmeler Cezayir'i de doğrudan etkiliyor. Biz krizin başından beri Libya'da askeri çözümlerle sonuç alınamacağını vurguluyoruz. Libya'da ateşkesin kalıcı olarak tesisi için hem bölge ülkeleri hem uluslararası aktörlerle temaslarda bulunuyoruz. Cezayir'in Berlin sürecine dahil olmasından memnuniyet duyuyoruz. Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Saldırgan tarafı ödüllendiren, uzlaşı ve barıştan yana olanları cezalandıran bir yaklaşım Libya'nın felaketi olacaktır. Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir. Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN'UN AÇIKLAMASI



Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkarma hedefinde mutabık kaldık'' dedi.