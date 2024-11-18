Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da katıldığı G20 zirvesinde Gazze'deki kıtlık riskinin "felaket" düzeyine ulaştığına dikkat çekti. Erdoğan, "Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı.

"'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır" diyen Erdoğan, "Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor" diye konuştu.

Gazze'ye Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunulduğunu ve  Lübnan'a yardımların ise 1300 tonu aştığına dikkat çeken Erdoğan, "Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum" dedi. 

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