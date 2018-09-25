Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.



BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Genel Sekreter Guterres ile bir araya geldi.



Erdoğan, görüşme öncesi Guterres'in ziyaretçi defterini imzaladı.



GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ BM'DEN AÇIKLAMA



BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'in BM Genel Merkezi'ndeki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, ''Genel Sekreter, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve BM ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğine övgüde bulundu. Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki durumu görüştüler. Genel Sekreter, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturmak için 17 Eylül'de imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.'' ifadeleri kullanıldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KLAUS SCHWAB İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab'ı kabul etti.



BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Schwab ile bir araya geldi.



Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BELÇİKA BAŞBAKANI CHARLES MİCHEL'İ KABUL ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD’nin New York şehrinde, Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri değerlendirildi.



BM Genel Merkezi'nde yapılan kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN JAPONYA BAŞBAKANI ABE İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi kabul etti.



Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.



Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.



Görüşme basına kapalı gerçekleşti.