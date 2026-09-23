Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim mesajı. "Artık kaybedecek vaktimiz kalmadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , BM İklim Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.



Son bir yılın kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğunun altını çizen Erdoğan, “Nepal 'de meydana gelen sel felaketi, artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. Bu vesileyle ülkem ve milletim adına Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum” dedi.



Bu yıl COP 31'in Antalya'da düzenleneceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek bu buluşmanın, iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. Farklı coğrafyaların beklentilerini dikkate alarak hazırlıkları yapıyoruz” diye konuştu.

Antalya'daki COP 31'in hedefler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Malumunuz, Paris Anlaşması’nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. İkinci 10 yılın başarılı olabilmesi için geçtiğimiz sene önemli kararlar aldık. Antalya’da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. Sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035’e giden süreçte yeni hedefler belirledik. Sizlerden de güçlü destek vermenizi bekliyoruz” dedi.

İklim hedeflerinin toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşması gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartlarına ve imkânlarına göre şekillenmesi gerekiyor. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hâle getirebiliriz" açıklamasında bulundu.