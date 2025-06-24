Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran mesajı: Ateşkes haberini memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ilk olarak zirveyle ilgili değerlendirme yaparak, "İttifakın Avrupa sütununu destekleyecek tedbirleri ele almayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin'deki katliamlarına dikkat çekeceklerini söyledi.

"TARAFLAR ATEŞKESE UYMALI"

Konuşmasında İsrail-İran savaşına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"13 Haziran'dan beni bölgede tansiyon iyice tırmandı. İsrail'in İran'a saldırısından bu yana müzakere için girişmimiz oldu.

Trump'ın açıklamaları sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kalıcı sükunete giden yolu açacak çabaları destekleriz. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten, diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ateşkes haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları anlaşmaya riayet etmeye davet ediyoruz. Ellerin tetikten çekilmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru tavır olacaktır."

"2026 NATO ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Öte yandan 2026 NATO Zirvesine Türkiye'nin ev sahipliği yapmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'da Türkiye olarak adil külfet paylaşımını ve Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz" dedi.



"GAZZE'DE İSRAİL SALDIRILARI DURMALI"

Gazze'deki son duruma da değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bir an önce Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı, İsrail saldırıları durmalı, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşımının yolu açılmalıdır. İsrail'in Filistin'den İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez."

"SURİYE YÖNETİMİ DAEŞ'LE MÜCADELEDE KARARLI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının Şam'da bir kiliseye yönelik saldırıya ilişkin sorusu üzerine, terörle mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

"DAEŞ'in kanlı yüzünü en iyi bilen ülkeyiz. Fırat Kalkanı harekatıyla en ağır darbeyi biz vurduk" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

Suriye yönetimi, DEAŞ dahil bütün terör örgütleriyle mücadelede son derece kararlı. Biz de kendilerine gereken desteği veriyoruz ve vereceğiz. Suriye müreffeh geleceğine ulaşacaktır. Terörle mücadele konusunda Suriye yönetiminin mesafe alacağına inancım tamdır."