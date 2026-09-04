Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ülkesinin "en uzun süre görevde kalan başbakanı" ünvanını elde eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum."



SON 80 YILDA 68 HÜKÜMET DEĞİŞTİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sağ koalisyon hükümetinin ülkenin savaş sonrası tarihindeki en uzun süre görev yapan yönetim olmasını cuma günü Bari'de düzenlenecek büyük bir etkinlikle kutlayacak.

Meloni'nin aynı hükümetin başında geçirdiği süre bin 413 güne ulaşarak, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin bin 412 günlük rekorunu geride bıraktı.

Son 80 yılda 68 farklı hükümetin görev yaptığı İtalya'da birçok yönetim siyasi krizler ve koalisyon ortaklarının ayrılması nedeniyle erken sona erdi. Meloni ise koalisyon partileri içindeki krizlere rağmen hükümetini bir arada tutmayı başardı.