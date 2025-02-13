Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin toprakları pazarlık konusu yapılamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Pakistan ile 2024'te ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 1,4 milyar dolara dayandı."

Pakistan'da kamu ve özel sektörden 50'yi aşkın firmamız hizmet veriyor.

Yatırımların daha da artırılmasını temenni ediyoruz. Ülkemize Pakistanlı firmaları davet ediyoruz.

6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti.

Bu zor günde Pakistan halkının desteğini yanımızda hissettik.

62﻿​ MİLYON TURİSTİ AĞIRLADIK

Son bir yılda 986 bin kişilik istihdam artışı sağladık.

Turizmde 62 milyondan fazla kişiyi ülkemizde ağırladık.

Merkez Bakankası rezervleri sürekli artıyor.

Bölgedeki çatışmalara ve küresel berlirsizliklere rağmen bu başarılara imza attık.

Suriye'de 13 yıllık zulüm yerini umutlu bir atmosfere bıraktı. Suriye'de ekonomi ve yatırımlar konusunda da umutluyuz.

"GAZZE, GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİNDİR"

İsrail soykırımına maruz kalan Gazze'de geçici ateşkes sağlanmıştı.

İsrail'İn yine verdiği sözleri tutmamaması sebebiyle ateşkes mutabakatı çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve göxzyaşına sürüklenmeye çalışıl

Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. Filistin toprakları pazarlık konusu yapılamaz."