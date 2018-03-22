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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 koruması hakkındaki dava düşürüldü

ntv.com.tr

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında büyükelçilik önündeki olaylar nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 korumadan 11’inin davalarının düşürüldüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği önünde meydana gelen olaylar nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 korumadan 11’i hakkındaki davalar düşürüldü.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre; federal savcılar kasım ayında korumaların 4’ü hakkındaki davanın düşürülmesini istemişti.

Şubat ayında da ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye ziyaretinden bir gün önce, 7 koruma hakkındaki suçlamaların daha geri çekildiği belirtildi.

Haklarındaki suçlamaların geri çekildiği korumalar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma Müdürü’nün de olduğu belirtiliyor.

Korumalardan dördüne yönelik suçlamalar ise sürüyor.

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