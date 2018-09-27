Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.



Yarın sabah ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile başbaşa bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetlerarası görüşmeye geçilecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan-Steinmeier görüşmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel yemeğin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra "Neue Wache" anıtını ziyaret edecek ve çelenk bırakacak.



Ziyaretin ardından önde gelen Alman firmalarıyla yuvarlak masa toplantısına katılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in onuruna verdiği yemeğe katılacak.



Cumartesi günü kahvaltıda Merkel ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan öğleden sonra Köln'e hareket edecek ve burada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Camii'nin açılışını yapacak.

