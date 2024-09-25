Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumunda konuşma yaptı. Erdoğan’ın İsrail'i ve ona destek veren ülkeleri eleştirdiği konuşması, dünya basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması dünya basınında

Genel Kurulu 79. oturumunu dün ABD'nin New York kentinde gerçekleştirdi. 

Toplantıda ilk konuşmayı ABD Başkanı Joe Biden yaptı. ABD Başkanı olarak son kez BM'de konuşan Biden, İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısı yaptı.

Biden'ın ardından Erdoğan Genel Kurul'a hitap etti. Erdoğan’ın konuşması, basınında geniş yer buldu.

"GAZZE KADIN VE ÇOCUK MEZARLIĞI OLDU"

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Erdoğan’ın "Gazze dünyanın en büyük kadın ve çocuk mezarlığı oldu" ifadesini haberine taşıdı.

Gazete, cumhurbaşkanının 20 dakika boyunca Tel Aviv yönetimini eleştirdiğini vurguladı. 

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı ise Erdoğan'ın "BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğü" eleştirisine manşette yer verdi.

NETANYAHU'YA HİTLER TEPKİSİ

ABD'li Politico gazetesi, Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik eleştirilerini öne çıkardı ve Cumhurbaşkanı’nın "70 yıl önce Hitler nasıl durdurulduysa, bugün de Netanyahu öyle durdurulmalı" cümlesini aktardı.

Alman basını da bu konuşmaya dikkat çekti. Die Welt gazetesi, Erdoğan’ın “İsrail soykırım yapıyor” dediğini bildirrerek, Netanyahu’yu Hitler ile kıyasladığını aktardı. 

Sırp haber ajansı Politika ise "Erdoğan Netanyahu'yu bir kez daha Hitler'e benzetti" dedi.

Hırvat devlet televizyonu HRT, Cumhurbaşkanının "İsrail'i Durdurun" çağrısını izleyicileriyle paylaştı.

YUNAN BASININA YANSIYANLAR 

Öte yandan Erdoğan’ın BM'deki konuşmasında tüm ülkelere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısı yapmadı, Yunan medyasında geniş yankı buldu.

Yunanistan devlet televizyonu ERT ve Yunan gazeteleri ayrı konuya vurgu yaptı. Ta Nea, "Erdoğan'ın büyük meydan okuması" başlığını kullandı.

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