Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesi Beştepe'de başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Draghi'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı. Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşının ele alınması bekleniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.07.2022 - 17:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesi Beştepe'de başladı

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Başbakanı Mario Draghi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı , Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İkili liderin görüşmesi başladı.

İkili lişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konuların masaya yatırılacağı baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Draghi, Hükümetler Arası Zirve Oturumu'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı


Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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