Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti: Rum yönetimi endişeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaret, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) dış destek arayışına sevk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti: Rum yönetimi endişeli

Cumhurbaşkanı , Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere KKTC’ye gitti. Bu ziyaret Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) dış destek arayışına sevk etti.

Rum yönetiminin sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini, Türkiye’nin adada iki egemen devlete dayalı çözüm arayışının göstergesi olarak nitelendirdi.

Letimbiotis, ziyaretin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye’nin son dönemdeki açıklamalarıyla örtüştüğünü, gelişmeleri “yüksek teyakkuz”la izlediklerini belirtti.

Rum Sözcü, gelişmeler karşısında Avrupa Birliği kurumları ve diğer uluslararası aktörlerle diplomatik temaslarının sürdüğünü açıkladı.

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