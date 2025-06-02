Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine Beyaz Saray'dan yanıt: Trump üçlü görüşmeye açık

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna liderleriyle Türkiye'de üçlü barış görüşmeleri düzenlemesi dönündeki davetine açık olduğunu söyledi.

Leavitt, “Başkan, eğer bu noktaya gelinirse böyle bir teklife açık olduğunu söyledi. Ancak her iki liderin ve tarafların birlikte masaya oturmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında bugün gerçekleşen ikinci tur görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Her iki taraf için de benim en büyük arzum gerek Sayın Vladimir Putin'i gerekse Zelenskiy'i aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump'ı da bunların yanına almak. Eğer kabul buyururlarsa ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul'u adeta bir barış merkezi haline getirelim istiyorum. Bunun girişimlerinin de şu son buluşmadan sonra adımını atacağız" demişti.