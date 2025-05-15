Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski ile görüşmesi sona erdi

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bugün İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan görüşmeleri öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün saat 12.00’de Türkiye’ye geldi. Esenboğa Havalimanı’nda basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Zelenski, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zelenski'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenski, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

GÖRÜŞME, 2 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin ikili görüşmesinin ardından heyetlerarası çalışma yemeğine geçildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme ve heyetlerarası çalışma yemeği, 2 saat 45 dakika sürdü.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, heyetlerarası çalışma yemeğinin ardından saat 16.05 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrıldı.



Erdoğan'ın Zelenski ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmelerin tüm veçheleriyle ele alınması bekleniyordu.



Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulaması öngörülüyordu.



ZELENSKİ, BÜYÜKELÇİLİKTE



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanlığı’ndan Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin ardından Ankara’daki Ukrayna Büyükelçiliği’ne geçti. Zelenski'nin büyükelçilikte bir basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

ZELENSKİ: RUS HEYETİNİN SEVİYESİ ADETA BİR ALDATMACA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldiği Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirmişti.



Görüşmeleri organize etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zekenski, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, doğrudan müzakerelerin yapılması için toplantı organize etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" diye konuşmuştu.



Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için doğrudan müzakerelerin yapılması yönünde "sinyal alınca" Ukrayna tarafı olarak bunu hemen onayladıklarını anlatan Zelenski, bu sebeple bugün Ankara'ya geldiklerini kaydetmişti.

Zelenski, "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız" ifadesini kullanarak şöyle devam etmişti: "Biz, ABD tarafıyla da bağlantıdayız. Onların da üst düzeyde Türkiye'de olacaklarını düşünüyorum."



Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenski, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.