Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte'de: Gazze'de sivil halk cehennemi yaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nin gerçekleştirileceği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Erdoğan'ı Varkert Bazar önünde Macaristan Başbakanı Viktor Orban karşıladı.

Orban, zirvenin açılış konuşmasında, "Sayın Erdoğan mutlaka hatırlayacaktır, burada Batı’da mesela Türk akımı nasıl ilerleyebilir bunu çok konuşmuştuk. Batılılar bunu engellemek için çok şey yaptı ama biz bunu inşa ettik" dedi.

"Bu boru hattı olmasaydı belki Macaristan için enerji olmayacaktı" diyen Orban, "O yüzden Sayın Erdoğan’a teşekkür ederim. Çünkü bu projeyi çok güçlü bir şekilde desteklemişti" diye ekledi.

Rusya Ukrayna Savaşı'na atıfta bulunan Orban, "3 yıldır her zaman barıştan yana oldunuz, ahlaki olarak da doğru bir konuydu bu ve aynı zamanda kendi çıkarımızaydı. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve üstlendiği barış misyonunu çok takdir ettiğimizi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Teşkilat olarak nice engelin üstesinden geldik. Bugün parmakla gösterilen bir seviyedeyiz.

Nevruz Bayramı kader birliğimizin en önemli gönül mirasıdır.

UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık Günü'nün Dünya Türk Dili Günü olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz.

Kıbrıs'ta Karabağ'da bugün Gazze'de yaşanan trajedi, sınırlarımızın ötesini düşünmeyi gerektiriyor.

Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmanın artırması önemli.

KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafı eksik kalacaktır.

KKTC'yi teşkilatımıza tam üye kabul edeceğimiz günleri görmeyi ümit ediyorum.



Gazze'de sivil halk cehennemi yaşıyor.

İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durulması, Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerekiyor.

(Rusya-Ukrayna) Kapsamlı ateşkese ve adil bir barışa ulaşılması yönünde her iki ülkeyle yoğun temaslarımızı sürdüreceğiz.



Türk dünyası olarak ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz sevkiyatı, Gazze'nin yeniden imarı ile kalıcı barış süreci çabalarına katkımız önemlidir."

