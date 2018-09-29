Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Köln'de DİTİB Merkez Camii'nin açılışında konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI:

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Almanya Cumhurbaşkanı Frans Walter Steinmeier'e teşekkür ederek başladı.

"Bir Mesut Özil, bir İlkay'ımız... İngiltere'de kendileriyle bir fotoğraf çektirdik diye bu toplumdan dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben onun Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim. Almanya'da doğup büyümüş Mesut Özil'i İlkay'ı fotoğraf çektirdik diye dışladır."

"Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. Son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım."

"Kritik bir dönemde son derece verimli, başarılı bir ziyaret yaptık. Almanya ile yeni dönem daha huzurlu ve özgür günlere vesile olacak."



"İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum."

"İslam barış dinidir, İslam'da terörün yeri yoktur. Her Müslüman'ın barış anlayışına göre hareket etmesi gerekir."

"3,5 milyon soydaşımız, vatandaşımız var burada. Önlerini açsalar, onlar da çifte vatandaş olarak Almanya'da bulunsa ne olur sanki? Çifte vatandaşlık verilse buradaki duruşları farklı olur. Sicili sağlamsa çifte vatandaşlık neden verilmesin? Bizim böyle bir sorunumuz yok. Türkiye'de yaşayan Almanlara çifte vatandaşlık veririz."

"(DİTİB Camisi) Burası, bizi Avrupa'nın ötekisi, düşmanı gibi göstermeye çalışanlara inat, bu topraklardaki varlığımızın timsali olmalıdır."

"Adı, iddiası, ideolojisi ne olursa olsun teröre bulaşan, şiddete bulaşan, Müslümanların canına kasteden hiçbir yapının İslam'la, Müslümanlıkla, bizim inancımızla bağı yoktur."



"15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşlarımızı nasıl görüyorsak, dünyadaki terör kurbanlarını da aynı görüyoruz."

"Kimileri gibi bir terör örgütüyle savaşmak için diğerlerini palazlandırma peşine düşmedik."

"Bir süredir belli çevreler, bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi iki taraflı bir cendereye almaya çalışıyor. Bir yanda DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi katil sürüleri üzerinden gençlerimiz terör tuzağına çekilirken diğer yandan ırkçı örgütler Müslümanların hak ve hukukunu hiçe sayıyor."

"Bizim nazarımızda Berlin'de pazar yerindeki sivilleri katleden DEAŞ'lı caniler neyse 2 ay önce 11 aylık Bedirhan bebeği annesiyle beraber şehit eden PKK'lı katiller de odur."



"Bugüne kadar en fazla zararı Müslümanlara vermiş, en çok Müslüman kanı dökmüş terör örgütleri İslamist ve Cihadist gibi ifadelerle yine Müslümanlara yamanmak isteniyor."

"Şimdi bazı şeyler söylüyorlar, 'FETÖ'nün okullarında şöyle kaliteli öğrenciler yetişiyor.' O pilotlar da çok kaliteliydi, omuzları falan da doluydu. Ama o omuzları kalabalık olanlar geldiler benim vatandaşımı şehit ettiler."

"Demokrasi düşmanlarının, Avrupa'nın demokratik kurumlarını istismar etmesine daha fazla göz yumulmamalıdır. Avrupa başkentlerinin caddeleri ve meydanları terör örgütünün paçavralarıyla daha fazla kirletilmemelidir."

EYALET BAŞBAKANI KARŞILADI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Almanya'nın Köln kentine geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, Köln/Bonn Havalimanı'nda Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ve diğer ilgililer karşıladı.



Caminin açılışı nedeniyle Avrupa'pa yaşayan Türkler de Köln'e akın etti.

