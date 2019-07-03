Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen müşterinin malını nasıl vermezsin, bunun adı gasp olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



“SEN MÜŞTERİNİN MALINI NASIL VERMEZSİN, BUNUN ADI GASP OLUR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’den gelen “S-400 alırsanız F-35’ler teslim edilmez” açıklamalarına “Sen müşterinin malını nasıl vermezsin, bunun adı gasp olur” diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı, “Biz ortak üreticiyiz” vurgusu yaparak, "Siz bir müşteri arıyorsanız, bir müşteri çıkmışsa, o müşteri de ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa sen o müşterinin malını nasıl vermezsin? Bunun adı gasp olur. Biz şu ana kadar da 1,4 milyar dolar ödeme yaptık. Askerlerimiz pilotlarımız bir general eşliğinde eğitime gitti. 4 tanesini teslim ettiler, diğerlerini bıraktılar" dedi.



"TRUMP'IN GÖRÜŞMEDE ARKADAŞLARIMA KULLANDIĞI İFADELER, ONLARA YÖNELİK ORTAYA KOYDUĞU TAVIR, TAKDİRE ŞAYANDIR"

Erdoğan, G-20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme için "Sayın Trump'ın görüşmede arkadaşlarıma kullandığı ifadeler, onlara yönelik ortaya koyduğu tavır, takdire şayandır. Ben de kendilerine bu tür tavırlarını sevdiğimi belirttim" dedi.



"BM’NİN BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BU ŞEKİLDE MUHATAP ALMASI SKANDALDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın, terör örgütü YPG/PYD ile çocuk savaşçılar konusunda yaptığı anlaşma vardı



Erdoğan, "Bu asla kabul edilemez. BM’nin bir terör örgütünü bu şekilde muhatap alması, masaya oturması ve resmi bir statü tanır gibi bir anlaşma imzalaması en hafif ifadesiyle bir skandaldır. Bu ortada bırakılacak bir konu değil" dedi.



ABD-İRAN GERGİNLİĞİ

Erdoğan uluslararası gündemin sıcak başlıklarını da değerlendirdi. Erdoğan, ABD-İran gerginliği için Japonya Başbakanı Abe'nin birlikte hareket etme önerisi getirdiğini belirterek, "Abe ile yaptığımız görüşmede Abe “Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?” dedi. Ben de “Niye olmasın” dedim. “Her ikisiyle de gerek Ruhani gerek Hamaney’le görüşmelerde bulunabilirim” dedim. “Beraber derseniz, beraber de olabilir” dedim. O konuda bir sıkıntımız yok“ dedi.



"LİBYA’DA HAFTER ŞU ANDA ORADA TAM MANASIYLA KORSAN HAREKET YAPMIŞTIR; KORSAN KONUMUNDADIR"

Erdoğan, Libya'da Türk vatandaşlarının kaçırılıp daha sonra serbest bırakılması sürecini değerlendirdi.



Erdoğan, "Orada BM’nin uluslararası hukuka göre muhatabı Sarrac’tır. Biz de bugüne kadar bütün görüşmelerimizi Sarrac’ın ekibiyle yaptık. Ben bugüne kadar Hafter’le muhatap olmadım. Hafter şu anda orada tam manasıyla korsan hareket yapmıştır; korsan konumundadır" dedi.



DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı’na Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de soruldu. Erdoğan, "Hukuk içinde atılması gereken adımları atıyoruz. Bundan sonra da böyle götürmeye çalışacağız. Ama karşımıza hukuk tanımazlar çıkarsa, onların anlayacağı dil neyse o dille de konuşmasını biliriz. Orada hiçbir hukuku olmayanların kendilerine hak istihsal etmeleri kabul edilebilir bir şey değil" dedi.



Cumhurbaşkanı Japonya’daki G-20 zirvesi’nin ardından Çin’e geçti. Çin, Türkiye ilişkilerinde ticaretin önemini anlattı. Türkiye’deki Çin yatırımlarının artmasının teşvik edileceğini belirtti. Erdoğan, "Çin ile savunma sanayii ve ileri teknolojiye dönük adımlar atabiliriz" dedi.