Cumhurbaşkanı uyardı. "Almanya Weimar dönemi benzeri bölünme riskiyle karşı karşıya"
03.10.2026 14:15
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, aşırı grupların yaydığı dezenformasyon dalgası nedeniyle ülkenin Weimar Cumhuriyeti dönemindeki gibi bölünme riski taşıdığı uyarısında bulundu.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, demokrasi karşıtı aşırıcı grupların yaydığı dezenformasyon dalgası nedeniyle ülkenin İkinci Dünya Savaşı öncesindeki Weimar Cumhuriyeti dönemine benzer bölünmeler yaşama riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.
Reuters ajansının aktardığına göre Steinmeier, 1990 yılındaki Almanya'nın yeniden birleşmesinin yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, seçmenlerin üçte birine varan kısmının temel haklara sırt çevirdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı doğrudan bir parti adı vermedi ancak özgürlük ile demokrasiyi tehdit ettiğini ve ülkenin birliğini tehlikeye attığını belirttiği "aşırı güçlerin katlanılamaz siyasi demagojisini" kınadı.
DOĞU EYALETLERİNDEKİ SEÇİMLER İKTİDARI SARSTI
Geçen ay doğu eyaletlerinde düzenlenen seçimlerde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi en yüksek oy oranına ulaşmıştı.
Başkent Berlin'deki üçüncü seçimi ise sol parti Sol Parti (Die Linke) kazandı .
Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki yarışta Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki muhafazakar Hristiyan Demokratlar tarihinin en ağır yenilgisini aldı.
Geçen yıl durgunluk yaşayan ekonomiyi canlandırma vaadiyle göreve gelen iktidar koalisyonu, bu sonuçlarla sarsıntı yaşadı.
Merz hükümeti altında seçmenlerin düşen yaşam standartları ve ekonomik gerilemeye yönelik kaygıları derinleşirken AfD de bir yılı aşkın süredir kamuoyu yoklamalarında birinci sırada yer almayı sürdürüyor.
Kendisine yönelik aşırı sağ etiketini reddeden AfD ise bu nitelemenin ana akım partilerce partiyi itibarsızlaştırmak ve milyonlarca Almanın benimsediği fikirleri tartışmalı kılmak amacıyla kullanıldığını öne sürüyor.
"WEIMAR CUMHURİYETİ'NE DÖNÜYORUZ"
Eski Başbakan Angela Merkel döneminde dışişleri bakanlığı yapan Sosyal Demokrat Partili Steinmeier, Almanya'nın "iyi düşünülmüş, tutarlı, profesyonel ve kararlı bir hükümet politikasına her zamankinden daha acil ihtiyaç duyduğunu" vurguladı.
Demokratik tartışma ortamının sarsıldığını belirten Steinmeier, "Rusya trolleri", Alman aşırı sağcılar ve sol otoriter aktörler tarafından üretilen dezenformasyon kampanyalarının internet oligarkları aracılığıyla yayıldığını dile getirdi.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve sanayi gücü konumundaki Almanya, imalat sektöründe Çin'in artan rekabetiyle karşılaşıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle başlayan savaş ise ülkenin daha önce bağımlı olduğu ucuz petrol ve doğalgaz akışını kesti.
Cumhurbaşkanı Steinmeier, doğuda ve batıda pek çok yurttaşın siyasi sisteme güvenmediğini kaydederek "Berlin'in Weimar Cumhuriyeti'ne benzeyip benzemediği henüz yanıtlanmamış bir sorudur" değerlendirmesini yaptı.