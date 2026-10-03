Cumhurbaşkanı uyardı. "Almanya Weimar dönemi benzeri bölünme riskiyle karşı karşıya"

"WEIMAR CUMHURİYETİ'NE DÖNÜYORUZ"

Eski Başbakan Angela Merkel döneminde dışişleri bakanlığı yapan Sosyal Demokrat Partili Steinmeier, Almanya 'nın "iyi düşünülmüş, tutarlı, profesyonel ve kararlı bir hükümet politikasına her zamankinden daha acil ihtiyaç duyduğunu" vurguladı.

Demokratik tartışma ortamının sarsıldığını belirten Steinmeier, "Rusya trolleri", Alman aşırı sağcılar ve sol otoriter aktörler tarafından üretilen dezenformasyon kampanyalarının internet oligarkları aracılığıyla yayıldığını dile getirdi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve sanayi gücü konumundaki Almanya, imalat sektöründe Çin'in artan rekabetiyle karşılaşıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle başlayan savaş ise ülkenin daha önce bağımlı olduğu ucuz petrol ve doğalgaz akışını kesti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, doğuda ve batıda pek çok yurttaşın siyasi sisteme güvenmediğini kaydederek "Berlin'in Weimar Cumhuriyeti'ne benzeyip benzemediği henüz yanıtlanmamış bir sorudur" değerlendirmesini yaptı.