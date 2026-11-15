Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tüm devletleri KKTC'yi tanımaya davet etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , KKTC 'nin 43. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit törenine katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının, tarih boyunca verdiği asil hürriyet mücadelesiyle kendi öz vatanından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığını, bu kutlu uğurda kahraman Mehmetçik ve Mücahitlerin el ele, can cana, gözünü kırpmadan şehadete yürüdüğünü hatırlattı.

Cevdet Yılmaz, kuruluşundan bugüne geçen 43 yılda Kıbrıs Türkleri'nin, atalarından devraldıkları mirası büyütmek için büyük bir özveriyle çalıştığını, turizmden eğitime, sanayiden sağlığa her alanda önemli başarı hikayeleri yazıldığını ifade etti.

"Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti de 20 Temmuz 1974'te ve 15 Kasım 1983'te olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının yanındadır. Yarın ve ilelebet, her koşulda yanınızda olmaya devam edecektir" diyen Yılmaz, Kıbrıs davasının, Türkiye için her türlü siyasi hesabın ötesinde milli bir dava olduğunu vurguladı.

TÜM DEVLETLERİ, KKTC'Yİ TANIMAYA DAVET ETTİ

Bu kutlu davada çözümsüzlüğü asla bir çözüm olarak görmediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi gerçekler ve sahadaki mevcut durum ışığında, Kıbrıs konusundaki tutumumuz ve geleceğe dair vizyonumuz son derece açık ve nettir. Ada'da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin artık tüm dünyaca kabul edilmesi gerekmektedir. Defalarca denenmiş ve çeşitli oyunlarla her seferinde akamete uğramış modellerin zaman ve enerji kaybından başka bir şey getirmediği ortadadır. Bu hakikat karşısında, dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm devletleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, bu ülkeyle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyoruz."

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi ve maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyonun derhal son bulması gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs meselesinin hala çözümsüz kalmasının temel sebebinin Rum tarafının Kıbrıs Türkleri ile siyasi gücü ve ekonomik refahı paylaşmak istememesi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Rum tarafının 'çözüm' anlayışı, Kıbrıs Türklerini azınlık konumuna indirgemekten öteye geçmemektedir. Bu uzlaşmaz tavrın arkasında, 2004 yılında Avrupa Birliği'nin, Annan Planı'nı reddetmesine rağmen Rum yönetimini Ada'nın bütününü temsil ettiği yanılgısıyla üye olarak kabul etmesinin büyük payı vardır. Geçmişin bu hatalı kararlarıyla Rum tarafına sunulan konfor alanı, Kıbrıs Türklerinin öz vatanlarında bitmek bilmeyen bir hak mağduriyetine uğramalarına yol açmış; bu haksızlıkların giderilmesi için verilen sözler de maalesef tutulmamıştır."



"İLKELİ DURUŞUMUZU BUGÜN DE AYNI KARARLILIKLA MUHAFAZA EDİYORUZ"

Rum tarafının 2017'de Crans-Montana'da masayı terk etmesiyle çöken federasyon görüşmelerinin ardından, yarım asırdır süren ve hiçbir sonuca ulaşamayan müzakerelere artık dönmeyeceklerini açıkça ilan ettiklerinin altını çizen Yılmaz, "'Sırf "dostlar alışverişte görsün' anlayışıyla yürütülecek ucu açık süreçlere kapımızı kapattığımız bu ilkeli duruşumuzu, bugün de aynı kararlılıkla muhafaza ediyoruz. Biz Türkiye olarak, Kıbrıs Türk tarafının gösterdiği cesaret ve çözüm iradesinin artık diğer taraflarda da karşılık bulmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

“KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZ MÜSTERİH OLSUNLAR”



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, öte yandan, Ada'daki iki halkın ve iki devletin huzur içinde yan yana yaşayabilmesi için karşılıklı güvene ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Bu anlayışla, BM Genel Sekreteri'nin taraflar arasında işbirliği kültürü geliştirilmesi amacıyla 2025 yılında başlattığı sürece Kıbrıs Türk tarafıyla birlikte destek verdiklerini hatırlatan Yılmaz, "Rum tarafının süregelen uzlaşmaz tutumu, bu bağlamda da anlamlı bir ilerleme sağlanmasının önündeki en büyük engeldir." ifadesini kullandı.

KKTC'NİN EKONOMİK KALKINMASI

"KKTC'nin egemenliğinin yanı sıra, ekonomik kalkınmasına destek olmak da bizler için tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın ayrılmaz bir parçasıdır" değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, bu anlayışla Kıbrıs Türk halkının refah seviyesini yükselten projeleri İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde hayata geçirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Cevdet Yılmaz, bu noktada, halihazırda açılışları yapılan 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi ile Güzelyurt Devlet Hastanesi başta olmak üzere sağlık alanında nice eserleri KKTC’ye kazandırdıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl 20 Temmuz'da temelini attığı Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesini en kısa sürede tamamlayıp hizmetie sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde, Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü'ndeki mevcut binaların yenileme çalışmalarını ve Pamuklu Hastanesini de hızla bitirmeyi hedefliyoruz. KKTC'nin Doğu Akdeniz'in ortasında bir eğitim ve bilim merkezi olması hedefimiz çerçevesinde eğitime ve yükseköğretim sektörüne büyük bütçeler ayırıyoruz. Kıbrıs Türk halkının güvenle seyahat edebilmesi, KKTC taşımacılığının gelişmesi için karayollarının inşasına ve ıslahına bilhassa önem veriyoruz. Bu bağlamda, Karayolu Master Planı kapsamında şimdiye kadar toplam 856 kilometre yol yapımı gerçekleştirilerek trafiğe açılmıştır. Toplam uzunluğu 19 kilometre olan Girne Dağ Yolu'nun, bugün itibarıyla Alevkayası ile Esentepe (Acapulco Kavşağı) arasında kalan en zorlu 6 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Acapulco Kavşağı'nda devam eden düzenleme çalışmalarının tamamlanmasını müteakip 3-4 gün içerisinde 6 kilometrelik bu kesim bölünmüş olarak taşıt trafiğine açılacaktır. Bu yolu Kıbrıs halkının çok uzun zamandır beklediğini bildiğim için bunu özellikle buradan ifade etmek istedim. Yolun tamamının ise, 2027 yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu yıl enerji ve dijitalleşme alanlarında attığımız stratejik adımlar, KKTC'nin geleceğine yönelik kararlılığımızı bir kez daha göstermiştir. 10 Temmuz tarihinde imzaladığımız Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz tedarikine ilişkin Mutabakat Zaptı, KKTC’nin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması bakımından tarihi bir adımdır."

"YAŞASIN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ağustos ayında fiber optik altyapısının geliştirilmesine ilişkin imzaladıkları ek protokolün de Kıbrıs Türk halkının çağdaş dijital hizmetlere erişimini artıracağına ve KKTC ekonomisinin rekabet gücüne katkı sağlayacağına işaret etti.

Yılmaz, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz müsterih olsunlar; bu aziz halk kendi öz vatanında hiçbir zaman garip kalmamıştır ve kendi devletinin çatısı altında özgür, onurlu, güvenli bir biçimde yaşamaya devam edecektir. Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti de kalbi, ümitleri ve kaderi bir olduğu Kıbrıs Türk halkının sonsuza dek yanında, hasımlarının ise her zaman karşısında duracaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs Türkleri haksız izolasyonlarla yıldırılmaya çalışılsa da KKTC'ninin inşası ve ihyası için elbirliğiyle çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının hak, hukuk ve egemenlik mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlere Allah’tan rahmet dileyen, kahraman Mücahitleri, Mehmetçikleri ve gazileri şükranla anan Yılmaz, "Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın kardeşliğimiz diyor, hepinizi saygıyla bir kez daha selamlıyorum." ifadesini kullandı.