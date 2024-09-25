Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati ile görüşmesinde, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.



Erdoğan, Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti.

