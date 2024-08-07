Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Nicolas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Venezuela’daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezuela’daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela’nın Filistin’e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

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