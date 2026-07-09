Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına isimlerine özel işlenmiş revolver ve mermi hediye etti.

Dış basında yer alan haberlere göre her bir silahın üzerine liderlerin isimleri işlendi. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de hazırlandı.

BAZI LİDERLER SİLAHLARI TÜRKİYE'DE BIRAKTI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisine hediye edilen revolveri henüz ülkesine götürmedi.

İngiliz yetkililer, ateşli bir silahın İngiltere'ye ithal edilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle revolverin Türkiye 'de bırakıldığını açıkladı. Silahın etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor.

KANADA MÜZEYE YERLEŞTİREBİLİR

Kanada Başbakanı Mark Carney'e de isminin işlendiği bir tabanca ve mühimmat hediye edildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, silahın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edilerek ateşlenemeyecek şekilde etkisiz hale getirileceğini açıkladı.

Kanadalı yetkililer daha sonra hediyenin uygun bir kamu kurumunda veya müzede sergilenmesinin değerlendirileceğini belirtti.

AB YETKİLİLERİNE DE HEDİYE EDİLDİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da Erdoğan'ın hediye ettiği silahları alan isimler arasında yer aldı.

Avrupa Konseyi yetkilileri, Costa'nın güvenlik ekibinin silahı inceleme amacıyla teslim aldığını, Belçika'ya götürülmesinin ardından güvenlik prosedürlerine uygun şekilde muhafaza edileceğini açıkladı.

DEĞERLİ HEDİYE NASIL MUHAFAZA EDİLECEK?

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, tören amaçlı üretilen üst segment revolverlerin yüksek değeri nedeniyle liderlerin kişisel mülkiyetine geçmesi yerine devlet envanterine alınması veya müzelerde sergilenmesi bekleniyor.