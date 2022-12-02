Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Barrow görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın ile Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.



Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma sanayii alanındaki işbirliği, Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Suriye ve terörle mücadele konuları ele alındı.



Ukrayna savaşının uzamasının insani krizleri derinleştirdiğine ve küresel düzeyde enerji, gıda ve ekonomik kırılganlığın artmasına neden olduğu ifade edildi. Savaşın sonlandırılması ve müzakere masasına dönülmesi için Türkiye’nin diplomatik girişimlerine desteğin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK



Tahıl Anlaşmasının uzatılmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken tahıl sevkiyatının daha etkin bir şekilde sürdürülmesi gerektiği belirtildi.



İstanbul’da gerçekeleşen terör saldırısı sonrasında Suriye’ye yapılan operasyonların Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri PKK/PYD/YPG’ye yönelik olduğu dile getirildi. Bu kapsamda Türkiye’nin BM Sözleşmesi’nin 51. Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğunun altı çizildi.



TFX projesi dâhil savunma sanayii alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve somut projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.