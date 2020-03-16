Cumhuriyetçi Graham'ın corona virüs testi negatif çıktı

Corona virüs kaynaklı vaka sayısının 3 bin 500'e yaklaştığı ve ölü sayısının 65'e yükseldiği ABD'de, gündemdeki bir ismin testi negatif çıktı.



Virüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldığını açıklayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin "negatif" çıktığını duyurdu.



Bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür eden Graham, Kongreye dönerek Başkan Trump ve Kongreye corona virüsle mücadelede destek vermeye devam edeceğini ifade etti.



TRUMP'IN TESTİ

ABD Başkanı Trump'a yapılan testle ilgili açıklama, Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley'den gelmiti.

Cınley, Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın corona virüs testi almaya karar verdiğini ifade emiş ve "Testin negatif çıktığına dair teyit aldım." ifadesini kullanmıştı. HABERE GİT

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