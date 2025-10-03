Cumhuriyetçi Kongre üyesi: "İsrail'in fenomenlere ödeme yapması rahatsız edici"

ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'deki önemli isimlerinden Marjorie Taylor Greene, katıldığı televizyon yayınında yaptığı açıklamada, İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye dönük çalışmalarından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.



Greene, "Sosyal medya fenomenlerinin, kendilerini finanse edenlerin kim olduğunu açıklamadan propaganda yapmak için gizlice para almaları, Amerikan halkı için rahatsız edici bir durumdur" değerlendirmesini yaptı.



Marjorie Taylor Greene, adları belirtilmeyen sosyal medya fenomenlerine kimlerin sponsor olduğunun açıklanması gerektiğine dikkati çekti.

FENOMENLERE 38 MİLYON TL ÖDEME

İsrail'in, ABD'deki ünlü sosyal medya fenomenlerine "İsrail lehindeki" paylaşımları için gönderi başına 7 bin dolar (291 bin TL) civarında ödeme yapması, Adalet Bakanlığı Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kayıtlarına yansımıştı.

Ortaya çıkan belgeye göre sayıları 18'e ulaşan fenomenlere, haziran ile kasım ayları arasında paylaşım yapmaları için yaklaşık 38 milyon lira ödendiği anlaşılmıştı.

NETANYAHU SOSYAL MEDYAYA VURGU YAPMIŞTI

İsrail'in ABD'li sosyal medya fenomenlerine İsrail lehinde içerik üretmeleri için yüklü miktarda ödeme gerçekleştirdiğinin ortaya çıkması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önceki hafta New York'ta yaptığı açıklamaları gündeme getirdi.

Sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelen Netanyahu, sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğunu savunarak, ABD operasyonlarında İsrail'e desteğiyle bilinen Oracle şirketinin rol oynayacağı açıklanan Çin merkezli TikTok'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtmişti.



Netanyahu, ABD'de TikTok'tan sonra sıranın X'e geldiği mesajını vererek bunu başarabilirlerse İsrail'in ciddi kazanımlarının olacağını savunmuştu.



Konuşmasında ABD'li seçmenler nezdinde İsrail algısının güvence altına alınması gerektiğini kaydeden Netanyahu, bu noktada artık kılıçların değil sosyal medyanın ve fenomenlerin önemli olduğunu belirtmişti.