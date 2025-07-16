Cumhuriyetçi Parti’de çatlak: Temsilciler Meclisi Başkanı’ndan Epstein çağrısı

ABD’de Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) tutulduğu hapishanede ölen pedofili milyarder Jeffrey Epstein’in “müşteri listesi” olmadığı ve intihar ettiği yönündeki tespiti tartışılmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump insanların Epstein belgeleri ile neden bu kadar ilgilendiğini anlamadığını söylemeye devam ederken, Cumhuriyetçi Parti’den konuyla ilgili dikkat çekici bir çıkış geldi.



Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Partili Başkanı Mike Johnson, Epstein belgelerinin yayınlanması çağrısında bulundu.



“BAKAN, AÇIKLAMA YAPMALI”



ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, daha önce yaptığı bir açıklamada, Epstein’in “müşteri listesinin” masasında olduğunu söylemiş, bakanlığının bundan aylar sonra yaptığı tespitin ardından Bondi de tepki ve baskıyla karşı karşıya kalmıştı.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Adalet Bakanlığı’na çağrı yaparak Epstein ile ilgili belgelerin kamuoyuna açıklanmasını istedi. Bu, Johnson’ın bu konuda Trump’tan ayrı düştüğü yorumlarına sebep oldu.



Johnson, salı günü yayınlanan bir podcast yayınında, “Bu, çok hassas bir konu; ancak her şeyi ortaya koymalı ve insanların karar vermesine izin vermeliyiz… Bunu ortaya koymamız gerektiği yönündeki duyguya katılıyorum” dedi



Johnson, Bondi’nin Epstein’in “müşteri listesinin masasında olduğuna” dair açıklamasına işaret ederek, Bondi’nin herkese bir açıklama yapması gerektiğini söyledi. Temsilciler Meclisi Başkanı, “Adalet Bakanlığı’nın önemli önceliklere odaklanmasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla, bu işi çözelim” diye konuştu.



TRUMP: BUNLAR ÇOK SIKICI ŞEYLER



ABD Başkanı Trump da dün bir kez daha Epstein tartışmalarına dair açıklamada bulundu. Destekçilerinin “sıkıcı” Epstein davasıyla neden ilgilendiğini anlamadığını yineleyen Trump, Epstein’in uzun süredir ölü olduğunu, hayata dair hiçbir zaman büyük bir etmen olmadığını savundu.



Epstein ile ilgili soruşturma belgelerinde yanlış suçlamaların da olabileceğine işaret eden ABD Başkanı, konuyla ilgili güvenilir bilginin verildiğini söyledi. Trump, “Jeffrey Epstein davasının birilerinin ilgisini neden çekeceğini anlamıyorum… Bunlar oldukça sıkıcı şeyler. Menfur, sıkıcı… Neden (gündeme) gelmeye devam ettiğini anlamıyorum” ifadelerini kullandı.



Trump, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ama güvenilir bilgi… Onu verin. Ben şöyle derim: Güvenilir olan herhangi bir şeyi (bilgiyi) onların almasına izin verin.”



“TRUMP BUNA GERÇEKTEN İNANIYOR MU?”



Öte yandan, Trump’ın bu açıklamalarının ardından Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanının oğlu Michael Flynn Jr. sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu yanıtı anlamıyorum. Ona Epstein hikayesinin büyük bir şey olmadığını ya da ilginç olmadığını söyleyen kim? Burada ne söylediğine gerçekten inanıyor mu?” dedi.



Flynn Jr. Trump’ın 2016’daki geçiş ekibindeki görevinden istifa etmeye zorlanmıştı. Bunun sebebi o dönemde kamuoyunda “Pizzagate” olarak bilinen komplo teorisi hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıydı. O dönemde bazı Demokratların Washington’daki bir pizza restoranının bodrum katını cinsel istismar için insan kaçakçılığına maruz bırakılan çocukları tutmak için kullandığı ileri sürülmüştü. Buna inanan bir kişinin eline silah alarak restoranı basmasının ardından Flynn Jr. “bu teorinin yanlış olduğu kanıtlanana kadar bir hikaye olarak kalmayı sürdüreceğini” ileri sürmüştü.

