Cumhuriyetçiler Harris'i destekliyor: "Trump değerlerimize ihanet etti"

Cumhuriyetçi yönetimlerde görev yapmış 100'den fazla eski üst düzey yetkiliden oluşan bir grup, Donald Trump'ın "tekrar başkan olarak görev yapmaya uygun olmadığını" iddia eden sert bir mektup ile Demokrat aday Kamala Harris'i destekledi.



The New York Times'ın ele geçirdiği mektupta imzacılar arasında eski savunma bakanları Chuck Hagel ve William Cohen; eski CIA direktörleri Michael Hayden ve William Webster; Trump yönetiminin eski yetkilileri Miles Taylor ve Olivia Troye da yer alıyor.



İmzacılar, Harris ile birçok konuda aynı fikirde olmadıklarını kabul ediyor ancak Donald Trump'ın güçlü adamlara olan yakınlığından da endişe duyuyor.