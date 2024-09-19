Cumhuriyetçiler Harris'i destekliyor: "Trump değerlerimize ihanet etti"

Cumhuriyetçi yönetimlerde görev yapmış yüzden fazla eski yetkili, kaleme aldıkları sert bir mektupla Demokrat aday Kamala Harris'i desteklediklerini açıkladı. Yetkililer, yazdıkları mektupta Trump'ın, "yeniden başkan olarak görev yapmaya uygun olmadığını" öne sürdü. İmzacılar arasında eski savunma bakanları ile eski CIA direktörleri de bulunuyor.

Cumhuriyetçiler Harris'i destekliyor: "Trump değerlerimize ihanet etti"

Cumhuriyetçi yönetimlerde görev yapmış 100'den fazla eski üst düzey yetkiliden oluşan bir grup, 'ın "tekrar başkan olarak görev yapmaya uygun olmadığını" iddia eden sert bir mektup ile Demokrat aday Kamala Harris'i destekledi.

The New York Times'ın ele geçirdiği mektupta imzacılar arasında eski savunma bakanları Chuck Hagel ve William Cohen; eski CIA direktörleri Michael Hayden ve William Webster; Trump yönetiminin eski yetkilileri Miles Taylor ve Olivia Troye da yer alıyor.

İmzacılar, Harris ile birçok konuda aynı fikirde olmadıklarını kabul ediyor ancak Donald Trump'ın güçlü adamlara olan yakınlığından da endişe duyuyor.

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"KİŞİSEL ÇIKARLARINI HER ŞEYİN ÖNÜNE KOYDU"

Mektupta, "Başkan olarak hükümette günlük kaos ortamı yarattı, düşmanlarımızı övdü ve müttefiklerimizi zayıflattı, orduyu siyasallaştırdı ve gazilerimizi küçümsedi, kişisel çıkarlarını Amerikan çıkarlarının önüne koydu ve değerlerimize, demokrasiye ve bu ülkenin kuruluş temellerine ihanet etti" ifadeleri yer aldı.

Trump'ın kampanya yetkilisi Steven Cheung, The Independent'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Bunlar ülkemizi sonu gelmeyen dış savaşlara sokan ve Amerikan halkı acı çekerken bu savaşlardan çıkar sağlayanlarla aynı kişiler. Başkan Trump modern çağda ülkemizi yeni savaşlara sokmayan tek başkandır" ifadelerini kullandı.

Trump karşıtı pek çok tanınmış Cumhuriyetçi, Harris'in kampanyasını destekliyor.

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