Da Vinci'nin şifresi 500 yıl sonra çözüldü

Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci’nin 500 yıl önce çizdiği ve “mükemmel orantılı erkek bedeni”ni betimlediğine inanılan Vitruvius Adamı, sanatı, matematiği ve anatomi bilgisini bir araya getiren en ünlü çizimlerden biri olarak kabul ediliyor.



Londra merkezli bir diş hekimi olan Dr. Rory Mac Sweeney ise bu çizimin ardındaki geometrik şifreyi çözdüğünü iddia etti.



Sweeney'e göre çizimdeki gizli anahtar, da Vinci’nin notlarında bahsettiği ve figürün bacakları arasına yerleştirilmiş “eşkenar üçgen”de gizli.



"BONWILL ÜÇGENİ" BAĞLANTISI



Dr. Sweeney, bu üçgenin rastgele bir şekil olmadığını ve doğada sıkça tekrar eden bir tasarım planını yansıttığını ileri sürdü.



Doktor, üçgenin diş hekimliğinde çene fonksiyonlarını yöneten ve “Bonwill Üçgeni” olarak bilinen anatomik bir yapıyla örtüştüğünü belirtti.



Bu üçgenin çizimde kullanılmasıyla kare ve daire arasındaki oran da ortaya çıkıyor: 1.64. Bu oran ise doğada tekrar eden ve “verimli yapıların” temelini oluşturan özel bir sayı olan 1.6333’e son derece yakın.

