Da Vinci'nin şifresi 500 yıl sonra çözüldü

"EVRENLE AYNI PLAN KULLANILMIŞ"



Sweeney, bu oranın yalnızca insan vücudunda değil, aynı zamanda güçlü kristallerin atomik yapısında, insan kafatasının oranlarında ve kürelerin en sıkı şekilde paketlenmesinde de bulunduğunu söyledi.



Aynı oranın yakalandığını vurgulayan Sweeney, “Leonardo, vücudumuzun evrendeki aynı matematiksel zarafetle inşa edildiğini sezmişti” dedi.



VITRUVIUS ADAMI



Yeni bulgulara göre Vitruvius Adamı, sadece estetik bir başyapıt değil, aynı zamanda döneminin çok ötesinde bilimsel bir hipotez olarak kabul ediliyor. Çalışma, Journal of Mathematics and the Arts adlı akademik dergide yayımlandı.



Makalenin sonuç bölümünde ise, "Leonardo da Vinci'nin figürün bacakları arasındaki eşkenar üçgene yaptığı açık gönderme, çizimin nasıl inşa edildiğini gösteriyor ve onun orantı seçimlerinin anatomik temelini ortaya koyuyor.” ifadeleri kullanıldı.