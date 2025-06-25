Da Vinci'nin tasarımı "sessiz drone" teknolojisinin anahtarı olabilir

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre, Leonardo’nun 15. yüzyılda tasarladığı "hava vidası" (aerial screw) adlı helikopter prototipi, daha sessiz ve etkili drone tasarımlarına ilham verebilir.

VİDA "MODERNLEŞTİRİLDİ"

Ressamlığının yanı sıra mühendislik ve mimarlık alanında da devrim niteliğinde çizimler yapan Leonardo da Vinci, uçuş teknolojisinin henüz gelişmediği bir çağda dikey kalkış yapabilen bir araç tasarlamıştı. Bu tasarım, tek sarmal bir pervaneden oluşuyordu ve havada kaldırma kuvveti oluşturmayı hedefliyordu.



Çalışmayı yürüten makine mühendisi Prof. Rajat Mittal, “Leonardo’nun vizyoner hava vidası, modern hesaplama yöntemleriyle birleştirildiğinde geleceğin sessiz drone’larına dair büyük ipuçları veriyor” açıklamasında bulundu.

SİMÜLASYONLAR NE GÖSTERDİ?

Henüz hakemli bir dergide yayımlanmayan araştırmada, bilim insanları Leonardo’nun hava vidasının modernize edilmiş versiyonunu dijital ortamda simüle etti. Bu tasarımı, aynı kaldırma gücüne sahip geleneksel iki kanatlı drone pervaneleriyle karşılaştırdılar.



Sonuçlar ise dikkat çekici. Leonardo’nun spiral tasarımı, aynı kaldırma kuvvetinde daha az ses çıkarıyor. Tek parça ve helezon şeklindeki yapı, hava akımıyla pervane arasındaki etkileşimi azaltıyor ve bu da blade-vortex interaction (kanat ve girdap etkileşimi) adı verilen, gürültünün ana kaynağını ortadan kaldırıyor.

Ayrıca bu tasarım, sadece daha sessiz değil, aynı zamanda daha düşük enerji tüketimiyle çalışıyor.

GELECEKTE NELER OLABİLİR?

Araştırmacılar, bu tür alışılmadık rotor tasarımlarının, özellikle gürültüye duyarlı ortamlarda önemli avantajlar sunabileceğini düşünüyor.



Bir sonraki adım, tasarımın yapısal dayanıklılığı ve uçuş stabilitesi gibi teknik açılardan değerlendirilmesi olacak. Böylece da Vinci’nin yüzyıllar önce hayal ettiği hava vidası, modern drone teknolojisinde gerçek bir çözüme dönüşebilir.