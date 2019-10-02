DAEŞ'ten geri kalan ve Deyrizor çölünde dağınık halde bulunan az sayıdaki terörist, son dönemde Beşşar Esad rejimiyle çatışmaya giriyor.
Güç toplamaya çalışan DAEŞ'lılar, son üç günde çöl bölgesinde Esad rejiminin kontrol ettiği birçok beldeye şiddetli saldırılar düzenledi.
Terör örgütü mensupları, Humus'a bağlı ve Deyrizor yolu üzerinde stratejik konumdaki Sukne beldesine de saldırırken, Subehan beldesinden çıkan bir rejim konvoyunu imha ederek onlarca rejim askerini öldürdü.
DAEŞ, Ekim 2017'de Suriye'deki kalesi Rakka'yı kaybetmesiyle hızlı bir çöküş sürecine girmişti.
Suriye'nin kuzeydoğusunda DAEŞ'in çıkarıldığı alanların neredeyse tamamını terör örgütü YPG/PKK işgal etti. Az sayıdaki DAEŞ'li terörist, rejim kontrolündeki çöl bölgesinde varlık gösteriyor.
Buradaki yaklaşık 5 bin kilometrekare alanda DAEŞ, Beşşar Esad rejimi güçlerince kuşatılıyor. Rejim, zaman zaman DAEŞ'lilara yönelik operasyonlar düzenliyor.