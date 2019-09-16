DAEŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi’ye ait olduğu belirtilen bir ses kaydı yayınlandı. Ses kaydında günlük operasyonların düzenlenmekte olduğu belirtiliyor



“Günlük operasyonlar farklı cephelerde devam ediyor” denilen söz konusu kayıt, Al Furqan adlı internet sitesinde yayınlandı.



Bu, Nisan ayından bu yana Bağdadi’nin ilk ses kaydı.



Ses kaydında Bağdadi, Mali gibi bazı bölgelerin adını verdi ancak daha fazla ayrıntı belirtmedi.



Bağdadi’nin önce ölmüş olabileceği iddiaları ortaya atılmış ancak Washington bu bilgiyi teyit etmemişti. Daha sonra Nisan ayında Bağdadi’ye ait olduğu belirtilen bir ses kaydı yayınlanmıştı.

