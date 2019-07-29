Irak ordusuna bağlı Selahaddin Operasyonlar Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, DAEŞ'li teröristlerin Süleymaniye kentindeki petrol kuyularına hafif silahlarla saldırdığını söyledi.
Polis, Acil ve Allas petrol kuyularına saldıran teröristlerin enerji alanlarına girişine engel oldu.
Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı, saldırı sırasında güvenlik görevlilerinden ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Irak hükümeti, aralık 2017'de tüm ülke topraklarının DAEŞ'ten geri alındığını duyurmasına rağmen askeri yetkililer, örgüte bağlı ölü hücrelerin varlıklarını sürdürdüğünü ve münferit saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini belirtiyor.
Öte yandan Irak'ın batısındaki Enbar kentinde DAEŞ'e ait iki merkezin hava harekatıyla vurulduğu bildirildi. 7. Tümen'de görevli muvazzaf subay Mecid el-Yasiri, hava harekatında 4 teröristin öldürüldüğünü söyledi.