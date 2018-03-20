Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre El Kaddam semtinde Suriye ordusu ile DAEŞ arasında çıkan çatışmalar 24 saatten kısa sürdü. 36 Suriye askeri yaşamını yitirdi.
DAEŞ, Suriye ordusunun kontrolündeki bölgeyi ele geçirdi. El kaddam semti, Şam'ın güneyinde, Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan Yarmuk Kampı'nın bitişiğinde yer alıyor.
DAEŞ, El Kaddam semtinde bir bölgeyi kontrol altında tutuyordu. Semtin başka bir bölgesi ise silahlı muhaliflerin kontrolündeydi.
Muhalifler geçen hafta Şam yönetimiyle anlaşarak yıllardır kontrol altında tuttukları bölgeyi Suriye ordusuna bırakmıştı.
DAEŞ, Şam'da toprak kazandı
NTV HaberDünya
Terör örgütü DAEŞ, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı muhaliflerin geçen hafta Suriye ordusuna bırakarak çekildiği bölgenin kontrolünü ele geçirdi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre El Kaddam semtinde Suriye ordusu ile DAEŞ arasında çıkan çatışmalar 24 saatten kısa sürdü. 36 Suriye askeri yaşamını yitirdi.