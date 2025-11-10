DAEŞ, Suriye lideri Şara'ya iki kez suikast girişiminde bulunmuş

İki Suriyeli kaynak, terör örgütü DAEŞ'in, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’ya yönelik iki suikast girişiminin engellendiğini açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan bir Suriyeli üst düzey güvenlik yetkilisi ve bir Ortadoğu yetkilisi, suikast girişimlerinin son birkaç ay içinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Yetkilier, Şara’nın devrik lider Beşar Esad’ın ardından ülkedeki istikrarı sağlama girişimlerine yönelik direkt tehditler olduğunu vurguladı. Saldırılardan birinin Şara’nın katılımı öncesinde duyurusu yapılan resmi nişan törenini hedef aldığını kaydeden kaynaklar, ayrıntı paylaşmadı.

Suriye’de geçtiğimiz hafta sonu ülke çapında DAEŞ ile mücadele operasyonları gerçekleştirilmiş, 70’dan fazla şüpheli gözaltına alınmıştı.

ŞARA, TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, bugün Washinton'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Şara, temasları kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Suriye liderini, IMF Başkanı Kristalina Georgieva karşıladı.

Georgieva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IMF'de Başkan Ahmed Şara'yı ağırlamak bir ayrıcalıktı. Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği ekonomik dönüşümü (ki hükümeti bunu mümkün kılıyor) görüştük. IMF'nin, başta kilit kurumlara yönelik mevcut teknik desteğimiz aracılığıyla olmak üzere, yardım etmeye hazır olduğunu yineledim" ifadelerini kullandı.