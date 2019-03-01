Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Vietnam'dan dönüşünde Suriye'de DAEŞ'e karşı zafer ilan etti.



Trump, terör örgütü DAEŞ elindeki toprakların yüzde 100'ünün alındığını söyledi.



Ancak Amerikan Başkanı'nın açıklaması, hem Washington'daki Amerikalı yetkililerin hem sahada DAEŞ'e karşı savaşan güçlerin ifadeleriyle çelişiyor.



Trump'ın "geri aldık" açıklaması, Savunma Bakanlığı Pentagon'a soruldu.



Konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Pentagon, gazetecilere Beyaz Saray'ı adres gösterdi.



Amerikalı yetkililerin değerlendirmelerine göre DAEŞ'li teröristler ve siviller Fırat nehri kıyısında küçük bir şeride sıkışmış durumda.



Pentagon'da da DAEŞ'in sona erdirileceğine dair hiçbir şüphe bulunmuyor. Ancak savaşın henüz bitmediği belirtiliyor.



Amerikalı yetkililer, sivillerle teröristleri birbirinden ayırmak için operasyona ara verildiğini açıkladı. DAEŞ'e karşı operasyonu yürüten SDG'nin, bölgedeki bütün erkekleri biyometrik kontrolden geçirdiği belirtiliyor.



Operasyonun yakında yeniden başlayacağı ve tamamlanmasının muhtemelen biraz zaman alacağı söyleniyor.



Amerikan Başkanı Donald Trump, 15 Şubat'ta da 24 saat içinde DAEŞ'e karşı zafer ilan edeceğini duyurmuştu.



