DAEŞ tehdidi büyüyor: Moskova saldırısı sonrası Avrupa'da terör endişesi arttı

Almanya'da ise İçişleri Bakanı Nancy Faeser, DAEŞ'in Horasan kolundan kaynaklı tehdidin Moskava'daki saldırı öncesinde de mevcut olduğunu söyledi.



Süddeutsche Gazetesi'ne konuşan Alman bakan, alarm seviyesinde bir değişikliğin şu anda gerekli görülmediğini belirtti.

Feaser, "DAEŞ-Horasan zaten şu anda Almanya'daki en büyük İslamcı tehdidi oluşturuyor. Güvenlik makamlarımız çok dikkatli ve daha uzun bir süredir bu terör grubunu izliyor" diye konuştu.

"YALNIZ KURT SALDIRILARI DAHA OLASI"

Bir diğer Avrupa ülkesi İngiltere'de de terör kaynaklı endişe arttı.

Mirror gazetesine konuşan eski bir istihbarat görevlisi, Moskova saldırısı sonrası terör saldırılarının daha olası olduğu uyarısını yaptı ve İngiltere'ye yönelik tehdidin Avrupa'daki diğerlerinden daha farklı olacağını düşündüğünü belirtti.

Eski subay, İngiltere'ye yönelik "yalnız kurt" saldırılarının daha olası olduğunu ifade ederek, "İslam Devleti'nin bu kolu becerikli ve acımasız olduğunu kanıtladı" dedi.



"Yalnız kurt" kavramı, bir terör örgütü ile bağlantısı olmadan, tek başına eylem düzenleyen kişiler için kullanılıyor.