DAEŞ üstlenmişti: Solingen saldırganı suçunu itiraf etti

Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen festivalde üç kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırganın 26 yaşında bir erkek olduğu ve suçunu itiraf ettiği açıklandı. Alman basını, failin Suriyeli olduğunu öne sürdü.

DAEŞ üstlenmişti: Solingen saldırganı suçunu itiraf etti

'nın batısındaki Solingen kentinde üç kişinin ölümüne ve sekiz kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının failine ilişkin açıklama yapıldı.

Yetkililer, saldırıyı düzenleyen 26 yaşındaki erkeğin suçu itiraf ettiğini söyledi.

Düseldorf polisi ve federal savcılar, yaptıkları ortak açıklamada, “Bu kişinin olaya karışıp karışmadığı şu anda yoğun bir şekilde soruşturuluyor” dedi.

terör örgütünün üstlendiği , cuma akşamı kentin 650 yıllık tarihinin kutlandığı bir festivalde meydana geldi.

Der Spiegel gazetesi, kimliği açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, şüphelinin Suriyeli olduğunu ve kıyafetlerine kan bulaştığını belirtti.

Polis, Spiegel'in haberiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, failin bir an önce yakalanması ve yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söylemişti. 

Almanya Başbakanı Scholz: "Bıçaklı saldırının faili bir an önce yakalanmalı"

Almanya Başbakanı Scholz: "Bıçaklı saldırının faili bir an önce yakalanmalı"

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

DÜNYA HABERLERİ

SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'a önleyici saldırı başlattı | Hizbullah, Şükür suikastına karşılık İsrail'i vurdu

SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'a önleyici saldırı başlattı | Hizbullah, Şükür suikastına karşılık İsrail'i vurdu

İsrail ordusu: Kritik bir haftanın eşiğindeyiz

İsrail ordusu: Kritik bir haftanın eşiğindeyiz

İsrail ordusu Gazze'de dört askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu Gazze'de dört askerinin daha öldüğünü duyurdu

Nijerya Milli İstihbarat Teşkilatı Genel Müdürü istifa etti

Nijerya Milli İstihbarat Teşkilatı Genel Müdürü istifa etti

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alındı

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranıyordu: Rusya, "Ferrari kaçağını" serbest bıraktı

Kırmızı bültenle aranıyordu: Rusya, "Ferrari kaçağını" serbest bıraktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...