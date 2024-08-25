DAEŞ üstlenmişti: Solingen saldırganı suçunu itiraf etti

Almanya'nın batısındaki Solingen kentinde üç kişinin ölümüne ve sekiz kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının failine ilişkin açıklama yapıldı.

Yetkililer, saldırıyı düzenleyen 26 yaşındaki erkeğin suçu itiraf ettiğini söyledi.

Düseldorf polisi ve federal savcılar, yaptıkları ortak açıklamada, “Bu kişinin olaya karışıp karışmadığı şu anda yoğun bir şekilde soruşturuluyor” dedi.



DAEŞ terör örgütünün üstlendiği saldırı, cuma akşamı kentin 650 yıllık tarihinin kutlandığı bir festivalde meydana geldi.



Der Spiegel gazetesi, kimliği açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, şüphelinin Suriyeli olduğunu ve kıyafetlerine kan bulaştığını belirtti.

Polis, Spiegel'in haberiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, failin bir an önce yakalanması ve yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söylemişti.