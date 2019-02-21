Irak sınırında, Fırat nehrinin doğusunda bulunan Bagoz köyü terör örgütü DAEŞ'in elinde kalan son yer.



Bagoz alındığında terör örgütüne son darbe indirilmiş olacak ve yaklaşık 8 yıldır süren Suriye savaşı yeni bir aşamaya girecek.



Bagoz'a yönelik son saldırı öncesi sivillerin tahliyesine dün başlandı. Bir günde 2 binden fazla sivil köyü terk etti.

Bölgedeki operasyonun başladığı günden itibaren kaçan sivillerin sayısı ise 20 bini geçiyor.



Sivillerin tahliyesinin tamamlanmasın ardından son saldırıya geçilecek. ABD'nin başını çektiği koalisyon, Bagoz'da kalan DAEŞ'lilerin örgütün en aşırıları oluğunu açıkladı.



Operasyonu, ana unsurunu PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG yürütüyor. Köyde birkaç yüz daeşlinin olduğu tahmin ediliyor. Köyün alınması için başlatılacak saldırının ne kadar süreceği bilinmiyor.