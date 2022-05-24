DAEŞ'in ABD'nin eski Başkanı Bush'a suikast planladığı iddia edildi

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes’in haberine göre, ABD'de olduğu iddia edilen Irak uyruklu DAEŞ üyesi teröristin Bush'u öldürmeyi planladığı ve geçtiğimiz yıl Kasım ayında Bush’un Dallas’taki evine giderek keşif yapmayı planladığı iddia edildi.



Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), Ohio eyaletinde başvurduğu bir arama emrine dayandırılan haberde, terör örgütü üyesinin Meksika sınırından ABD’ye sokmayı hedeflediği teröristlerle birlikte söz konusu suikastı gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.



WHATSAPP KONUŞMALARINA ULAŞILDI



FBI'ın suikast planını iki gizli muhbirin çalışmaları ve teröristin mesajlaşma uygulaması WhatsApp yazışmalarına ulaşarak ortaya çıkardığı ifade edilen haberde, söz konusu teröristin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinde ikamet ettiği belirtildi.



2020’DEN BU YANA ABD’DE İKAMET EDİYOR



Teröristin 2020’den bu yana ABD’de olduğu ve sığınma başvurusunda bulunduğu belirtilen haberde, muhbirlerden birinin teröriste sahte göçmenlik ve kimlik belgeleri alması için yardım teklif ettiği, diğerinin ise ailesini ülkeye kaçak yollarla getirmek için binlerce dolar ödemeye hazır biri olarak kendini tanıttığı aktarıldı.



HEDEFİNDE ABD’YE YARDIM EDEN IRAKLI BİR GENERAL DE VARMIŞ



Haberde, terör örgütü üyesinin, savaş sırasında ABD’ye yardım eden ve ABD'de yeni bir kimlikle yaşadığına inandığı eski bir Iraklı generali de bulup öldürmek istediği belirtildi. Teröristin Bush’u, çok sayıda Iraklı'nın ölümünden sorumlu tuttuğu ve 2003’te Bush’un emri ile ABD’nin Irak’ı işgal ederek parçaladığı gerekçesiyle bu suikastı planladığı aktarıldı.



FBI, SUİKAST PLANINDA YER ALANLARI BAAS PARTİSİ ÜYELERİ OLARAK NİTELENDİRİLDİ



Terör örgütü üyesinin, Irak’ın devrik Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in pilotu tarafından yönetilen ve "Gök Gürültüsü" anlamına gelen "Al-Raed" adlı bir birliğin parçası olduğunun iddia edildiği haberde, grubun yaklaşık yedi üyesinin Bush'u öldürmek için ABD'ye gönderileceği ve ABD’de bulunan terör örgütü üyesinin görevinin Bush'un konutlarını ve ofislerini bulup gözetlemek ve suikastta kullanılacak ateşli silahlar ve araçları temin etmek olduğu belirtildi.



Terör örgütü üyesinin çeşitli ülkelerde bulunan 4 Irak uyruklu kişiyi ABD'ye sokmaya planladığı aktarılan haberde, FBI, Bush’a suikast planının içinde yer alan kişileri mevcut Irak hükümetiyle aynı fikirde olmayan ve siyasi sürgünde bulunan eski Baas Partisi üyeleri olarak nitelendirdi.



Haberde, söz konusu terör örgütü üyesine yönelik herhangi bir suçlamada bulunulmadığı ve tutuklanıp tutuklanmadığının belli olmadığı aktarıldı.