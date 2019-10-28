DAEŞ'in başına yeni isim: Bağdadi'nin yerine Hacı Abdullah iddiası

Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölümünün DAEŞ terör örgütünü nasıl etkileyeceği merak konusu. Terör uzmanlarının görüşü, örgütün saldırılarının yavaşlayacağı yönünde.

El Bağdadi'nin halefininse çoktan belirlendiği konuşuluyor. "Profesör" lakaplı yeni DAEŞ lideri Abdullah Kardaş (Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla), örgüt içinde acımasız tutumuyla biliniyor.



"Profesör ve yokedici" Bağdadi'nin halefi bu takma adlarla anılıyor. Ebu Bekir el Bağdadi'den sonra DAEŞ'in liderliğini üstlendiği konuşuluyor.

BEŞ MİLYON DOLAR ÖDÜL

DAEŞ'le mücadele koalisyonunun öncüsü ABD, Hacı Abdullah'ın başına beş milyon dolar ödül koydu. DAEŞ'li teröristin Ezidilere yönelik katliamdan da sorumlu olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Hacı Abdullah'ın DAEŞ'in Irak ve Suriye dışında gerçekleştirdiği terör eylemlerinin bazılarını da organize ettiği iddialar arasında.



İsmi Abdullah Kardaş. Irak'ta Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Telafer kentinde doğdu.



Musul'da İslam bilimleri eğitimi aldı. Saddam Hüseyin döneminde Irak ordusunda görev yaptı.



Ebu Bekir el Bağdadi ile birlikte 2003'te el Kaide ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle ABD ordusunun bir üssünde hapse atıldı. Bu dönemde Bağdadi ile birlikte hapisteki diğer mahkumlara radikal görüşlerini empoze etti.



ADIM ADIM BAĞDADİ OPERASYONU

Sağlığının iyi olmadığı söylentileri yoğunlaşırken, Ebu Bekir el Bağdadi'nin 7 Ağustos 2019'da Abdullah Kardaş'ı halefi olarak atadığı yönünde haberler çıktı.



Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölümünün ardından örgütün liderliğini şimdi Abdullah Kardaş'ın üstleneceği konuşuluyor.



Hacı Abdullah el-Afari olarak da anılan Abdullah Kardaş, örgüt içinde acımasız tutumuyla biliniyor.



Amerikan Newsweek dergisine konuşan ismi açıklayan bir istihbarat yetkilisi, el Bağdadi'nin ölmeden önce de örgüt üzerinde çok etkisi olmadığını söyledi. El Bagdadi'nin planlamaya uzun süredir karışmadığı belirtiliyor.



BAĞDADİ ÖLÜMÜ ÖRGÜTÜN YAPISINI NASIL ETKİLEYECEK?



Terör uzmanları, Bağdadi'nin ölümünün örgütün saldırılarını ilk etapta yavaşlatabileceğine dikkat çekiyor.



Ancak DAEŞ'in el Bağdadi ölümünü kullanarak terörist sayısını artırmaya çalışabileceği ve yeni saldırılar düzenlemeye yoğunlaşabileceği konuşuluyor.



El Bağdadi'nin ölümünün Usame bin Ladin'in ölümü kadar büyük bir etkisi olmayacağı yorumları da yapılıyor.

BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YER