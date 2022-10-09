DAEŞ'in bombalı saldırısını atlatamadı: 23 yaşında ötanazi ile öldü

Belçika'da 23 yaşındaki bir kişi, travmayla yaşamak yerine ötanaziyi seçti.



New York Post'un haberine göre; Shanti De Corte, DAEŞ'in 2016 yılında Bekçika'daki havalimanına düzenlendiği saldırıdan sağ kurtuldu.



23 yaşındaki Shanti De Corte saldırı sırasında Roma'ya gitmek üzere havalimanında bulunanlardan biriydi. Olay günü henüz 17 yaşında olan Corte, bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

22 Mart 2016'da yerel saatle 08.00 ile 09.11 saatleri arasında Belçika'nın Brüksel şehrinde Maelbeek/Maalbeek metro istasyonunda ve Brüksel Havalimanı'nda gerçekleşen bir dizi silahlı saldırı ve bombalı intihar saldırısı gerçekleşti.



Saldırılar sonucunda iki saldırgan ile birlikte 33 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı. Saldırıları Irak ve Şam İslam Devleti üstlendi.



Saldırıların ardından Belçika Hükümeti üç günlük ulusal yas ilan etti. Ayrıca, saldırılar Belçika'da gerçekleştirilen en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.

De Corte'nin, "Aldığım tüm ilaçlarla birlikte, artık hiçbir şey hissedemiyorum. Belki daha başka çözümler de vardı" diye bir paylaşımı da yabancı basın tarafından servis edildi.

Ancak saldırıdan önce de bir takım psikolojik sorunları olan genç kıza, bu olaya tanıklık etmek büyük bir travma yaşattı.



Yıllar boyunca ilaçlı tedavi gören Corte, iki kez de intihar girişiminde bulundu.

Bu yıl başındaysa Belçika'da yasal olan ötanazi için başvuru yapan Corte'nin istediği kabul edildi.



Yasal prosedürün tamamlanmasının ardından Corte, 7 Mayıs'ta öldü.

Brüksel'deki bir nörolog doktorun genç kadının hayatına son verme kararının "erken alındığı" yönünde şikayette bulunmasının ardından, Antwerp savcıları De Corte'nin davasıyla ilgili soruşturma başlattı .



ÖTANAZİ NEDİR?

Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak