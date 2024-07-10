DAEŞ'in öldürülen elebaşı Bağdadi'nin eşi için idam kararı

Irak'ta mahkeme 5 yıl önce Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonda öldürülen terör örgütü DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi hakkında idam kararı verdi.

DAEŞ'in öldürülen elebaşı Bağdadi'nin eşi için idam kararı

'ta, Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi hakkında idam kararı verildi.

Başkent Bağdat'taki Karh Ceza Mahkemesi Basın Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre mahkeme, Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed hakkında " ile işbirliği yapmak ve Yezidi kadınları önce evinde hapsetmek sonra da Musul'un batısında yer alan Sincar'dan DAEŞ militanlarınca kaçırılmalarına yardımcı olmak" suçlamasıyla idam kararı verdi.

Eski Başkanı , 27 Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirildiğini duyurmuştu.

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