Bagoz köyünde kıstırılan DAEŞ'lilere nihai darbeyi vurabilmek için sivillerin tamamının köyü terk etmesi gerekiyor.



Bagoz'da hala 3 bin kadar sivil olduğu tahmin ediliyor. Çarşamba günü 2 bin sivil köyü terk etmişti. Dün tahliyelerin tamamlanması bekleniyordu. Ancak köyü terk eden olmadı. Tahliyelerin bugün devam etmesi bekleniyor.



Siviller güvenceye alındıktan sonra ana unsurunu PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG harekete geçecek.



SDG'den yapılan açıklamada, kuşatılan köydeki DAEŞ'lilerin teslim olması istenecek. Olmazlarsa saldırıya geçilecek.



Bagoz'un alınması ABD'nin Suriye'den çekilmesi açısından da önem taşıyor.



Trump yönetimi, DAEŞ'e karşı zafer ilan ettikten sonra çekilme sürecinin başlaması bekleniyor.