DAEŞ'ten Putin'e intikam mesajı: Rusya'da yeni kanlı saldırı tehdidi

Moskova'daki saldırının ardından terör örgütü DAEŞ, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tehdit etti.

Crocus Konser Salonu saldırganlarının sorgu görüntülerinde, işkenceye maruz kaldıklarının anlaşılmasının ardından DAEŞ'in Putin'i "kanlı" bir intikamla tehdit ettiği bildirildi.

Sosyal medya platformu Telegram'daki bir paylaşıma göre saldırıların sorumluluğunu üstlenen DAEŞ üyeleri, şüphelilerin "acımasız işkencelerine" tanık olduktan sonra Putin ve yurttaşlarını "çok yakında" intikam almakla tehdit ediyor.

İddia edilen uyarıyı taşıyan bir posterde şöyle yazıyor: "Putin dahil: Tüm vahşi Ruslar için tehlike! İslam Devleti mahkumlarına işkence etmeyi bırakın. Dikkat edin! Esir kardeşlerimiz için sizden intikam alma fırsatımız olmadığını düşünmeyin."



Açıklamada ayrıca şu ifadelerin kullandıldığı öne sürüldü: "Cuma günkü saldırıda size şunu kanıtladık: Allah'ın izniyle İslam Devleti mücahitleri, yaptığınız her türlü vahşetin cezasını size kesebilir; bu intikam alınmazsa İslam ümmetinden geriye çok kan kalacaktır. Yakalanan mücahitlere sizin adınıza işkence yapılması ve videolarının yayınlanması, binlerce kardeşinize duyduğunuz kana susamışlığı arttırmaktadır."