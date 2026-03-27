Dağları aşan sistem. Dünyanın en uzun yürüyen merdiveni açıldı

Çin'de yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki “Tanrıça” adlı sistem, 20’den fazla yürüyen merdiven ve asansörden oluşuyor. Tamamlanması dört yıl süren projede zirveye ulaşmak yaklaşık 21 dakika sürüyor.

“BENZERİ YOK”

Projenin tasarım ekibi başkanı mühendis Huang Wei, ülkede benzer büyüklükte bir proje bulunmadığını belirterek, “Bu türde ilk proje.” değerlendirmesinde bulundu.

ALTYAPI YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Çin’de ekonomik büyümenin yavaşlamasına ve emlak sektöründeki daralmaya rağmen altyapı yatırımları kalkınmanın temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.

Uzmanlar, özellikle ülkenin doğu kıyılarına göre daha az gelişmiş bölgelerde altyapının hala önemli bir yatırım alanı olduğunu vurguluyor.

ZORLU COĞRAFYA, ZORLU İNŞAAT

Projenin inşasında yoğun yer altı hatlarından kaçınılması ve sistemin eski şehir yollarının üzerinden geçirilmesi önemli mühendislik zorlukları yarattı.

Yetkililer, daha önce yoğun saatlerde araçla bir saat süren yolun bu sistem sayesinde önemli ölçüde kısaldığını belirtti.

GÜNDE BİNLERCE KİŞİ KULLANIYOR

Wushan’daki yürüyen merdiven sistemi günde yaklaşık 9 bin kişi tarafından kullanılıyor.

Tek yön kullanım ücreti saat başına 3 yuan olarak belirlenirken, Bahar Festivali sırasında yaklaşık 450 bin kişinin sistemi kullandığı bildirildi.

TURİZM VE GÜNLÜK YAŞAMA ETKİ

Chongqing bölgesi, dik yapısı nedeniyle yürüyen merdiven ve asansörlerle şekillenen şehir altyapısıyla biliniyor. Yeni sistemin hem günlük ulaşımı kolaylaştırması hem de turistik ilgi çekmesi bekleniyor.