Dağlık Karabağ'da gerilim yeniden yükseldi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bölgesinde gerilim yeniden yükseldi. Azerbaycanlı çevreciler, Laçın koridorunu kapattı. Ermenistan, Azerbaycan hükümetini suçladı.



Çevre aktivistleri, hafta başından beri Laçın ve Şuşa'da protesto gösterileri düzenliyor.



Göstericiler bölgedeki maden yataklarının Ermeniler tarafından yasadışı olarak işletildiğini iddia ediyor.



Azerbaycanlı göstericiler, 5 bin kişilik Rus barış gücüne rağmen Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a giden yolu kapatmayı başardı.



Aktivistler Laçın Koridoru'nda Azerbaycan bayrakları astı. Şuşa-Hankendi yolu da Rus askerlerince kapatıldı.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, göstericilerin Azerbaycan hükümeti tarafından Ermenistan'ın bölgeye girişini engellemek amacıyla gönderildiğini öne sürdü. Paşinyan, Dağlık Karabağ'a doğalgaz sağlayan boru hattının da Azerbaycan tarafından kapatıldığını iddia etti.



BAKÜ İDDİALARI REDDETTİ



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çevreci sivil toplum kuruluşlarının, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasadışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle protesto gösterisi düzenlediğini kaydetti. Eyleme neden olan durumun hala giderilmediğini ifade etti.



Azerbaycan'ın Laçin yolunda araçların hareketine herhangi bir kısıtlama getirmediğini ve Azerbaycanlı protestocuların trafiği durdurmak gibi bir niyetleri olmadığını belirten Bayramov, "Protestocular, başta ambulanslar olmak üzere sivil araçların hareketine yardımcı olacaklarını açıkladı. Mevcut durumun insani krize yol açabileceği iddiaları abartılı. Topraklarımızda yaşayan Ermenilerin insani ihtiyaçlarını karşılamaya her zaman hazırız." dedi.



Bayramov, geçici olarak Rus unsurlarının kontrolündeki bölgeye doğal gaz tedarikinin Azerbaycan tarafından durdurulduğu yönündeki iddiaları ise "Söz konusu bölgeye doğal gaz tedariki Ermenistan tarafından sağlanıyor ve o bölgenin doğal gaz ağı Azerbaycan'ın ağına entegre değil. Yine de Azerbaycan, herhangi bir teknik arıza durumunda daha önce olduğu gibi sorunun çözümü yönünde diyaloga hazırdır." şeklinde yalanladı.



Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan topraklarında döşediği mayınların neden olduğu sorunlara da değinen Bayramov, "2. Karabağ Savaşı bittikten sonra 276 Azerbaycan vatandaşı mayın patlamasından zarar gördü. Bunlardan 35'i sivil 46 kişi yaşamını yitirdi." bilgisini paylaştı.