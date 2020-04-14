Daha fazla test yapılmasına imkan veren yönteme onay

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), yeni tip corona virüsün (Covid-19) tespit edilmesinde kullanılacak tükürük testinin "acil durum kullanımı"na onay verdiği bildirildi.



Rutgers Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen yeni tükürük toplama yönteminin, boğazdan örnek alımına göre daha fazla kişiye Covid-19 testi yapılmasına imkan sağlayacağı belirtildi.



Açıklamada, yeni yöntemle Covid-19 belirtisi taşıyanların doğrudan test tüpü içerisine tükürüklerini bırakacağı kaydedildi.

"SAĞLIKÇILAR RİSKE MARUZ KALMAYACAK"



Rutgers Üniversitesinde testi geliştiren laboratuvarın yetkilisi Andrew Brooks, bu onayın umut verici olduğunu vurgulayarak, "Bu demek oluyor ki görevlerini icra eden sağlık çalışanlarımız salgın riskine maruz kalmayacak" ifadesini kullandı.

"DAHA FAZLA TEST YAPILACAK"



Brooks, tükürük testiyle ABD'nin yanı sıra küresel ölçekte de her gün daha fazla hastanın test edilebileceğini belirterek, bu yöntemle test sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanımına gerek kalmayabileceğine dikkati çekti.



Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19 ABD genelinde 582 bin 594 kişide tespit edilirken, 23 bin 649 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.



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